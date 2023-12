Chuva e vento forte derrubam 79 árvores na Grande SP neste domingo

A segunda-feira (18) deve ser de sol, calor e chuvas isoladas e rápidas no final do dia. A máxima deve chegar aos 32°C, segundo o CGE.

Somente em Pinheiros, na zona oeste, choveu 22,6 milímetros, seguido por Tremembé, na zona norte, onde foi constatado índice pluviométrico de 21,4 mm, de acordo com registros do CGE. A Defesa Civil aindas registrou 49 mm de chuva em Guarulhos, na região de Cidade Aracília.

Os ventos, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, chegaram a 57,4 km/h no aeroporto Campo de Marte, na zona norte da cidade, e a 75,9 km/h no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva rápida e com fortes ventos que atingiu a capital paulista e as cidades da região metropolitana na tarde deste domingo (17) causou a queda de 79 árvores, segundo dados da Defesa Civil estadual. Ninguém ficou ferido.

