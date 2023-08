Chuva e risco de queda de barreira causam interdição da Tamoios

As equipes de sinalização estão posicionadas no km 64 (trecho de planalto) sentido litoral e no km 82 (trecho urbano de Caraguatatuba, próximo ao acesso para a Serra Nova) no sentido São José dos Campos.

Segundo a concessionária, a via está operando com sistema pare e siga, que alterna a passagem dos veículos entre os dois sentidos —litoral norte e São José dos Campos— e é acompanhada por equipes da Polícia Militar Rodoviária.

