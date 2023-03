Chuva diminui e São Paulo sai do estado de atenção para enchentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia seguinte do temporal que deixou uma pessoa morta em São Paulo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura colocou a capital em estado de atenção para enchentes a partir das 14h desta quinta-feira (9).

No entanto, com a diminuição da intensidade da chuva, o órgão rebaixou a monitoração climática da capital para observação, a primeira da escala de quatro, que ainda tem atenção, iminência de transbordamento e alerta.

Ao contrário das últimas chuvas, a tempestade começou simultaneamente em toda a região metropolitana, com maior intensidade na zona leste. Tanto que, às 14h48, o CGE colocou a Vila Prudente em estado de alerta, o mais alto, devido ao transbordamento do córrego Mooca, na altura da avenida Luís Inácio Anhaia Melo, esquina com a avenida Salim Farah Maluf.

Pelo Twitter, o Corpo de Bombeiros informou o recebimento de um chamado para enchente justamente nesse local, próximo ao cemitério da Vila Alpina.

Até 15h20, os bombeiros também haviam recebido 18 chamados para quedas de árvore, na capital e também em Santo André e Mogi das Cruzes.

Dez minutos depois, o CGE colocou a Subprefeitura de Sapopemba, ao lado da Vila Prudente, em alerta, pelo extravasamento do córrego Oratório, na esquina da travessa Hilarion Quintana com a rua Julipeira.

Por volta das 16h30, ainda estavam ativos oito pontos de alagamentos na cidade, sendo seis intransitáveis.

A Defesa Civil do estado também alertou para possibilidade de temporal na região do Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo, pegando os municípios de Ubatuba, Cunha e São Luiz do Paraitinga.

De acordo com o Centro de Gerenciamento, a chuva desta quinta foi provocada por áreas de instabilidade vindas do interior, formadas pela aproximação de um sistema frontal pelo oceano.

CHUVA CAUSA ALAGAMENTOS PRÓXIMO AO METRÔ VILA PRUDENTE

"Na Zona Leste, nas subprefeituras da Mooca e Aricanduva/Formosa chove forte com potencial para granizo. O mesmo quadro é observado na Zona Sul, em Cidade Ademar. O tempo segue instável nas próximas horas com chuva forte atuando de forma isolada e lenta. Há potencial para alagamentos, transbordamentos e rajadas de vento", alertou o CGE, em nota.

Esse mesmo cenário deve se repetir nos próximos dias na capital paulista. Esta sexta-feira (10) deve apresentar tempo nublado e chuvoso, inclusive com registro de precipitações durante a madrugada. No decorrer do dia ocorrem períodos de melhoria, mas as chuvas voltam a ganhar força no período da tarde, com raios e rajadas de vento.

No sábado (11) o sistema começa a se afastar do litoral paulista e o Sol aparece entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas, com máximas de 27°C. As chuvas retornam no período da tarde, na forma de pancadas.