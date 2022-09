Chuva derruba muro de obra do metrô e causa alagamento e congestionamento em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Devido à forte chuva que atingiu o estado de São Paulo na noite desta terça-feira (27), parte do muro do canteiro da futura estação SESC-Pompéia da linha 6-laranja de metrô, na zona oeste da capital, cedeu e foi invadido pela enxurrada.

De acordo com a Acciona, responsável pela construção da linha, não houve feridos. Entre as medidas de atuação, estão a retirada de água do local e a reconstrução do muro de divisa, assim que cessarem as chuvas na região, informa a empresa.

A Acciona ressalta que a região tem histórico de constantes alagamentos. Para evitar que as atividades sofram com as consequências das chuvas, a empresa afirma ter instalado tapumes com aberturas inferiores, em toda a extensão dos canteiros com o objetivo de amenizar as condições nos períodos de chuva e facilitar o deslocamento da água.

"Além disso, está em andamento um estudo, buscando soluções provisórias, para diminuir os impactos dos alagamentos e aliviar o fluxo de água", finaliza a nota da Acciona.

A chuva foi provocada pela associação entre áreas de instabilidade e uma frente fria sobre o oceano, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura. O órgão registrou pelo menos 28 pontos de alagamento na capital nesta terça, sendo 17 intransitáveis.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mudança de tempo começou na segunda (26). Na terça, a chuva se intensificou prossegue até esta quarta (28), quando a temperatura máxima não deve passar dos 17ºC e, a mínima, dos 14ºC..

"Tivemos um acumulado de 35 milímetros, em média, na cidade. Isso corresponde a 53,2% da média do mês, que é de 65,8 milímetros", diz o meteorologista do instituto, Thomaz Garcia.

Da meia-noite às 7h55 desta quarta (28), o Corpo de Bombeiros de São Paulo recebeu nove chamados para queda de árvores, todos sem vítimas.

Às 8h30, a capital atingiu 86 quilômetros de congestionamentos, segundo a CET, sendo a zona sul a área mais afetada, com 37 quilômetros.