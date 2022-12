Chuva de meteoros atinge pico na madrugada desta quarta (14)

Os meteoros previstos para esta madrugada, porém, não devem chegar ao solo. "Eles geralmente queimam no atrito com atmosfera e dificilmente atingem o solo", observa Bevilacqua.

O físico Claudio Bevilacqua, do Observatório Astronômico da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), explica que a previsão é de cem a 120 meteoros por hora e que eles podem atingir 35 quilômetros por segundo.

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Uma das maiores chuvas de meteoros registradas no Brasil terá seu pico na madrugada desta quarta-feira (14). São esperadas quedas de cerca de cem meteoros por hora. Fragmentos de corpos celestes, como asteroides, os meteoros poderão ser vistos a olho nu no céu de todo o Brasil.

