Chuva de granizo causa estragos no sul de Minas Gerais

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a chuva de granizo atingiu a Unidade Básica de Saúde Parque do Mirante, onde 12 pacientes internados precisaram ser removidos. Pessoas que aguardavam atendimento foram encaminhadas para outras unidades. A Defesa Civil foi acionada e o espaço foi interditado.

Entre as cidades afetadas estão Campos Gerais, Alterosa, Poço Fundo, Muzambinho e Alfenas. Outras regiões do estado também foram atingidas pela tempestade de granizo.

De acordo com a Defesa Civil estadual, ainda está sendo feito um levantamento de todas as cidades atingidas. Equipes estão sendo deslocadas para os municípios para restabelecimento de serviços essenciais e auxílios emergenciais. Os órgãos municipais também estão verificando os danos provocados pelo temporal.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma forte chuva de granizo atingiu diversas cidades do sul de Minas Gerais, na tarde desta terça-feira (8). A tempestade causou estragos em telhados, fez com que pessoas precisassem deixar suas casas e deixou ruas cobertas de gelo.

