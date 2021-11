Chuva coloca São Paulo em estado de atenção para alagamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde as 20h12, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou algumas áreas da capital paulista em estado de alerta para alagamentos por causa da chuva.

De acordo com o órgão municipal, as regiões da zona norte, zona oeste, zona leste, centro, sudeste, marginal Pinheiros e marginal Tietê inspiram cuidados.

"A área de instabilidade oriunda do interior paulista que varia de intensidade entre fraca com pontos isolados de até moderada intensidade segue atuando na capital paulista", diz o órgão municipal.

Imagens de radar meteorológico registram as chuvas mais significativas nos bairros das zonas leste, centro e oeste da cidade. Há potencial para rajadas de vento e formação de áreas de alagamento intransitáveis.

No Tatuapé (zona leste), o Corpo de Bombeiros registrou uma queda de árvore sobre veículos, na rua Padre Pernet. Quatro viaturas foram deslocadas no atendimento, que não registrou vítimas.

As recomendações das autoridades caso encontre algum ponto de alagamento são para que evite transitar nas ruas alagadas, não se aventure a enfrentar correntezas, abrigue-se em lugares seguros e, caso necessário, peça ajuda. A orientação também pede para que as pessoas mantenham-se longe da rede elétrica e não parem debaixo de árvores. O pedido é para que procurem abrigo em casas e prédios.

Também é possível consultar a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) através do número 156 para tirar dúvidas sobre vias bloqueadas e saber como está o trânsito nas principais avenidas.

A sexta-feira (19) deve apresentar tempo nublado e chuvoso entre a madrugada e a manhã, o que mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, de acordo com o CGE.

No decorrer do dia as chuvas diminuem gradativamente de intensidade, mas o céu permanece com muita nebulosidade. Dessa forma, as temperaturas devem variar entre mínimas 18°C e máximas que não devem superar os 21°C.

No sábado (20), ainda segundo o órgão municipal, o sistema frontal se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos que passam a soprar do oceano ainda causam muita nebulosidade, chuvas fracas e chuviscos na Capital paulista. Os termômetros variam entre mínimas de 16°C e máximas que não devem superar os 20°C.