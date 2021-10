Chuva coloca São Paulo em estado de atenção para alagamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, colocou, por volta das 16h desta terça-feira (12), toda a capital paulista em estado de atenção para alagamentos.

De acordo com o órgão, o tempo abafado e a chegada da brisa marítima geraram áreas de instabilidade no oeste da Grande São Paulo, que se deslocaram de forma generalizada. No horário, os pontos mais intensos de chuva se concentram entre as zonas norte, sudeste e centro.

A tendência é de que nas próximas horas as precipitações se desloquem no sentido da zona leste e atinjam cidades do ABC e Guarulhos (Grande SP).

Condição das estradas O paulistano que procurou o litoral para passar o feriado de Nossa Senhora Aparecida precisava de paciência para voltar para casa. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informou que, por volta das 14 horas, o tráfego era intenso no sentido capital.

A lentidão se estendia do km 56 ao km 45, devido ao excesso de veículos. Mas as pistas estavam secas, ao contrário da sexta-feira (8), na saída para o feriado.

Segundo a empresa, o tráfego flui normalmente nas demais rodovias do sistema, tanto em direção ao litoral quanto no sentido São Paulo. "O tempo está parcialmente encoberto, mas a visibilidade é boa em todos os trechos de concessão", detalhou.

Já quem procurou o interior, e retorna pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes encontra trânsito livre até a capital, sem nenhuma intercorrência até às 15h50. O mesmo panorama era observado nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco.