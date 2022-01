Chuva coloca grande parte de São Paulo em estado de atenção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As fortes chuvas deste domingo (2) colocaram boa parte da cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos por volta das 16h10 (horário de Brasília). Pouco mais de uma hora depois, às 17h35, todas as regiões já haviam saído deste estágio. Os motoristas que voltavam para a capital paulista depois do Réveillon já enfrentavam tráfego intenso e lento desde o início da tarde. As zonas sul, sudeste, norte, oeste e o centro, além das marginais Pinheiros e Tietê, estiveram sob risco de alagamento, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura. De acordo com o órgão, os pontos mais intensos de chuva se concentram nos municípios de Santana de Parnaíba, Osasco e Barueri, na região metropolitana. Fortes chuvas atingiram a cidade nos últimos dois dias. De acordo com o CGE, o começo desta semana deve seguir na mesma tendência, com sol entre nuvens e pancadas de chuva no final da tarde. O órgão deu algumas orientações para amenizar o efeito dos alagamentos. São elas: - Evite transitar em ruas alagadas - Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas. - Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda - Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios - Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas - Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.