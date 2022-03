Chuva causa alagamento, derruba árvores e deixa pessoas ilhadas em SP

Ao todo, até a publicação desta reportagem, foram registrados doze pontos de alagamento em São Paulo. No fim da tarde a prefeitura decretou estado de atenção para todas as regiões da cidade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas em pontos isolados na capital paulista, na noite desta terça-feira (1º), derrubaram árvores e provocaram a interdição de ao menos seis vias na cidade, por causa de alagamentos. Segundo os bombeiros, até as 19h50, foram registrados 78 chamados para quedas de árvores, 126 para enchentes e nove para deslizamentos.

