China prepara-se para enviar tripulação à sua estação espacial

A nova estação, com mais módulos e maior durabilidade, vai receber a primeira tripulação já no mês que vem por meio da cápsula Shenzhou 12.

A informação foi divulgada na televisão estatal chinesa pelo representante do programa espacial tripulado, Yang Liwei. O anúncio foi feito depois de a China ter lançado um segundo módulo espacial automatizada com combustível e suprimentos para a estação Tianhe ("Harmonia Celestial", em português), que irá acoplar ao primeiro em órbita desde 29 de abril.

