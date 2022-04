Chega a 20 o número de mortos em decorrência da chuva no Rio de Janeiro

Segundo a prefeitura de Angra dos Reis, ainda há dificuldades para chegar à Costa Verde a partir do Rio de Janeiro. A BR-101 foi fechada desde a praia de Monsuaba, com quatro pontos de obstrução, e a estadual RJ-155 tem apenas meia pista liberada.

Outras cidades da Baixada Fluminense também sofreram danos. Em Nova Iguaçu, o temporal deixou 5.618 pessoas desalojadas e 35 desabrigadas. Já em Belford Roxo, 300 moradores ficaram desalojados. Em Cachoeiras de Macacu (a 112 km do Rio), uma mulher morreu após ser levada pela correnteza do Rio Faraó.

Segundo a prefeitura, as vítimas foram uma mãe e seis filhos, com idades entre 2 e 17 anos. Um sétimo filho foi resgatado com vida e levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda, o único de Paraty, depois ao Hospital de Praia Brava, em Angra, e por último transferido de helicóptero ao Hospital de Saracuruna, referência em casos de traumas em Duque de Caxias (região metropolitana do Rio).

Com isso, subiu para 20 o número de pessoas que morreram em decorrência da chuva que atingiu o estado do Rio de Janeiro a partir de quinta-feira (31). São 11 vítimas em Angra dos Reis, sete em Paraty, uma em Mesquita e uma em Cachoeiras de Macacu.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros encontrou na noite desta segunda-feira (04) mais uma vítima das chuvas que castigaram Angra dos Reis (a 156 km do Rio). Trata-se de uma mulher, identificada como Sara Conceição dos Santos, que foi soterrada no bairro de Monsuaba, uma das regiões da cidade mais atingidas pelo temporal. Ela era a última pessoa que estava desaparecida na localidade.

