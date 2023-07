Chacina deixa três mortos na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo

O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte em uma área de mata. Quatro suspeitos de participar do crime foram presos pela polícia.

De acordo com a SSP, as vítimas feridas já receberam alta hospitalar e foram ouvidas pela autoridade policial. A investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil da cidade.

Assim como no caso do Capão Redondo, os criminosos estavam de moto e passaram atirando contra o grupo, que estava reunido em um bar. Dois homens adultos, de 33 e 51 anos, e dois adolescentes não resistiram aos ferimentos. Outras duas pessoas foram baleadas e socorridas a um hospital da cidade.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência às 21h30. As vítimas, que tinham idades entre 23 e 33 anos, morreram no local -os nomes não foram divulgados.

