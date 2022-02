CET orienta motoristas a evitar marginal Tietê após interdição da pista local

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) orienta os motoristas a evitar a marginal Tietê na altura da ponte Piqueri, onde a pista local está interditada no sentido rodovia Ayrton Senna.

A interrupção foi determinada após uma cratera se abrir no asfalto ao lado da obra da linha-6 Laranja do metrô na manhã desta terça-feira (1º). As causas do problema ainda não foram esclarecidas.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que a liberação da pista depende do aval da empresa Comgás, por causa de uma tubulação de gás instalada no subsolo perto do local do acidente.

A pista continuava interditada até as 19h desta terça-feira, momento da publicação da reportagem.

De acordo com o prefeito, o trecho da marginal recebe cerca de 450 mil veículos e um plano será apresentado pela CET para minimizar o impacto no trânsito.

O tráfego da pista local da marginal Tietê foi desviado para a avenida Ermano Marchetti / Marquês de São Vicente, na altura da ponte do Piqueri, e retorna para a marginal pela praça Pedro Corazza, na altura da ponte da Freguesia do Ó.

Os carros que trafegam pela pista central têm que desviar para a expressa na altura do canteiro de obras do Metrô. A pista expressa foi totalmente liberada para o trânsito de veículos às 13h desta terça.

Já os veículos vindos das rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias, Bandeirantes, Anhanguera e Castello Branco são direcionados para o Rodoanel e para o minianel viário, formado pelas avenidas Salim Farah Maluf, Luis Ignácio de Anhaia Melo, das Juntas Provisórias, Presidente Tancredo Neves e dos Bandeirantes.