Cestinha de bacalhau da Ana Maria é sucesso na web; veja receita

Pegue forminhas de empadinha e forre fundo e lateral com essa massa, pressionando bem, recheie com o creme de bacalhau e leve para assar em forno preaquecido a 160ºC por 25 minutos ou até dourar. Espere esfriar e pode servir.

A receita de cestinhas de bacalhau feita hoje (13) por Ana Maria Braga no programa "Mais Você" causou burburinho dos internautas no Twitter. De preparo simples, a apresentadora ofereceu uma alternativa criativa para a ceia de natal usando um ingrediente tipicamente natalino: o bacalhau. Confira a receita completa:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.