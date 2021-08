Cerimônia no Cristo terá presença de Fux e Toffoli e intervenção contra a violência doméstica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, o ministro do Supremo Dias Toffoli e o presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Humberto Martins, participarão nesta quarta-feira (11) de cerimônia no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia do Magistrado. A iniciativa é da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

Na ocasião, o monumento receberá um "x" vermelho na palma de cada mão. O símbolo está associado à campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica e pode ser usado como pedido de ajuda por mulheres que sofrem abusos, ameaças e agressões.

A campanha foi criada pela AMB em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em junho do ano passado, em meio à escalada dos índices de violência contra a mulher durante a epidemia da Covid-19.

Também participarão da solenidade o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, e a presidente da AMB, Renata Gil.

O senador Carlos Portinho (PL-RJ), as deputadas federais Margarete Coelho (PP-PI) e Soraya Santos (PL-RJ) e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano (PT), também confirmaram presença.

"É muito importante que o Sinal Vermelho esteja nas mãos do Cristo Redentor, numa demonstração de que o Brasil apoia o fim da violência de gênero e de que as autoridades farão o que for preciso para erradicar esse mal", afirma Renata Gil.

O evento, que terá início às 17h30, será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da AMB.