Centrais sindicais se reúnem em apoio a enfermeiros após suspensão do piso da categoria

"É importante ressaltar que a lei foi aprovada no Congresso e sancionada parcialmente pela presidência da República e é resultado de amplo debate e fruto de um consenso da sociedade para a valorização de uma categoria profissional essencial, que esteve à frente do combate à pandemia", diz o documento.

Em nota assinada por representantes das centrais CUT, Força Sindical, UGT, CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores) e CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), as entidades pediram sensibilidade social ao STF.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As centrais sindicais se reuniram para manifestar apoio aos enfermeiros depois da decisão liminar do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), que suspendeu o novo piso salarial da categoria, neste domingo (4).

