Censo inicia entrevistas com brasileiros após dois anos de atraso

RESPOSTAS PRESENCIAIS, PELA INTERNET OU PELO TELEFONE

Os profissionais usarão um boné do Censo e um colete do instituto. O colete terá um crachá de identificação exposto na parte frontal, à esquerda para quem observar a peça de frente.

"Tenho certeza de que vamos contar com a contribuição da população. O Censo não é uma pesquisa do IBGE. É uma pesquisa da sociedade brasileira", emenda.

"Do ponto de vista tecnológico, as coisas estão muito bem encaminhadas. O maior desafio, eu diria, é a sociedade receber o IBGE", analisa Stenner.

"Estamos preparados para a realização do Censo. De qualquer maneira, a gente mantém o canal aberto com o Ministério da Economia. Não vemos o orçamento como ameaça", argumenta o diretor.

Para a realização do estudo em 2022, o IBGE conta com um orçamento de cerca de R$ 2,3 bilhões, liberado pelo governo federal após o STF (Supremo Tribunal Federal) ser acionado.

As informações balizam, por exemplo, os repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), fonte de recursos das prefeituras.

A edição mais recente ocorreu em 2010. A nova pesquisa seria realizada em 2020, mas foi adiada com as restrições provocadas pelo início da pandemia de Covid-19.

"Agora a gente começa a parte mais conhecida do Censo, que é a visita aos domicílios", afirma Claudio Stenner, diretor de geociências do instituto.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após dois anos de atraso e a ameaça de um apagão estatístico no país, o Censo Demográfico começa a chegar aos lares brasileiros nesta segunda-feira (1º). O motivo é o início das entrevistas do levantamento, sob responsabilidade do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

