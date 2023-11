Cemitérios sob concessão em SP programam agito em Dia de Finados com shows e brindes

Nos cemitérios São Luiz, São Pedro e Itaquera, a concessionária vai oferecer aferição de pressão e testes de glicemia. As ações religiosas se dividem entre missas e cultos protestantes, além de um ato ecumênico no São Luiz.

A Velar SP cuida dos cemitérios da Freguesia do Ó, Itaquera, Penha, São Luiz, São Pedro e Vila Alpina (crematório), e vai receber o público de Finados com músicos e equipes ampliadas de limpeza, manutenção, segurança e informações para os visitantes.

Ainda, o Cemitério Araçá, na zona oeste, terá uma chuva de pétalas às 11h30 de quinta, na capela principal da necrópole, próxima do portão principal de acesso. O público também contará com violinistas e saxofonistas nas cinco unidades administradas pela concessionária, além de missas em diferentes horários.

Os cemitérios Campo Grande, Lageado, Lapa, Parelheiros e Saudade, sob responsabilidade do Grupo Maya, também terão missas ao longo do dia.

A Consolare administra os cemitérios da Consolação, Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila Formosa 1 e 2 e Vila Mariana. A concessionária vai oferecer missas na quinta-feira em parceria com igrejas católicas locais nas unidades e distribuir sementes de plantas de brinde para as famílias que atualizarem seus cadastros.

Os 22 cemitérios públicos de São Paulo, além do crematório da Vila Alpina (na zona leste), passaram a ser administrados pela iniciativa privada em março deste ano. A concessão vai durar 25 anos, e os blocos são operados por quatro concessionárias, que oferecem as atrações.

