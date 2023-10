Cataratas do Iguaçu têm aumento de vazão e passarela é fechada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por segurança, a passarela de acesso ao mirante da Garganta do Diabo, nas Cataratas do Iguaçu, no Paraná, segue fechada desde sexta (13). O motivo é o aumento da vazão da água devido às chuvas na região.

Segundo a assessoria do parque, a vazão d'água nas cataratas está em 9,7 milhões de litros d'água por segundo neste sábado (14). O número significa cerca de seis vezes acima da média normal, que é de 1,5 milhão de litros d'água por segundo.

O horário de visitação ao parque foi ampliado neste feriado, funcionando das 8h às 16h. Todos os mirantes da trilha estão liberados.

Os ingressos para a visita ao parque são comprados exclusivamente pelo site oficial: cataratasdoiguacu.com.br. Ainda segundo o parque, o domingo (15) deverá ser o dia mais calmo para visitação.

O aumento da vazão se deve às chuvas constantes ao longo do leito do rio Iguaçu, que nasce na região de Curitiba e segue no sentido leste e oeste.