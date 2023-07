Casos de racismo no Brasil aumentaram 68% em 2022, mostra levantamento

"Há indícios a demonstrar que as polícias, que já eram instituições refratárias à promoção de direitos de grupos subalternizados e discriminados, estão se tornando cada vez mais ideologizadas e atuantes, de várias maneiras, contra esses segmentos populacionais", diz o pesquisador. "Sendo a polícia ferramenta do Estado, este se torna cúmplice".

Em menor proporção, a quantidade de notificações por injúria racial também aumentou no país. Foram 10.990 no último ano, ante 10.814 em 2021.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casos de racismo no Brasil tiveram aumento de 68% em 2022. O dado é do Anuário de Segurança Pública, lançado nesta quinta-feira (20).

