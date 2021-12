Casos de gripe no Einstein passam de 2 para 1.542 em um mês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um mês, os casos da gripe influenza A e B nas unidades do Hospital Albert Einstein em São Paulo passaram de 2 para 1.542. Na primeira quinzena de novembro, foram apenas dois do influenza B e nenhum do A. Já na primeira quinzena de dezembro, foram 70 do B e 1.472 do A.

Segundo dados do hospital, o aumento começou na segunda quinzena de novembro, quando os casos do influenza A subiram para 63 e passaram a liderar os resultados positivos dos testes. No mesmo período, o influenza B totalizou oito casos.

Segundo infectologistas que estão à frente de serviços de testagem na capital paulista, trata-se do vírus influenza A H3N2, o mesmo associado à epidemia de gripe no Rio de Janeiro. Ele está provocando aumento de atendimentos em hospitais públicos e privados. Ao menos cinco estados do país já enfrentam surto de gripe.

"Nós estamos numa epidemia de H3N2, não tenho dúvidas disso. No consultório, estou atendendo vários casos, minha filha teve, vários amigos dela tiveram", afirmou à reportagem a infectologista Nancy Bellei, professora da Unifesp e coordenadora da testagem do Hospital São Paulo.

Entre segunda (13) e terça (14), foram nove pessoas hospitalizadas com o H3N2 no hospital. Em uma semana, são 19 casos de internações.

No Hospital Sírio-Libanês, entre o dia 1º e o dia 13 de dezembro, foram confirmados 160 pacientes com influenza A. Oito deles precisaram de internação.

Segundo o Sírio, o influenza A está atingindo mais adultos enquanto outros vírus respiratórios, como VRS, enterovírus e rinovírus afetam mais as crianças, que são responsáveis por 70% das infecções respiratórias identificadas no hospital.