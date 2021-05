Casos de Covid-19 voltam a subir em SP e acendem alerta para terceira onda

Em 16 de abril, o governador de São Paulo, João Doria, começou a flexibilizar a quarentena no estado. O comércio foi reaberto, bem como os restaurantes, ainda que com algumas restrições.

"São sinais de que máximos cuidados ainda são necessários", diz o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn. "Precisamos do apoio da população. Não aglomerar, higienizar as mãos, usar máscaras", afirma ele.

No domingo (2), 11.301 pessoas estavam internadas em tratamento intensivo no estado. Na segunda (3), o número subiu para 10.144. Na terça (4), para 10.235

