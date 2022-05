Caso das 'Mães de Acari' chega à Corte Interamericana de Direitos Humanos

A AGU (Advocacia-Geral da União) diz, em nota, que "aguarda o decurso das fases iniciais" do processo. "A Corte IDH ainda irá realizar um juízo de admissibilidade e abrir prazo para os representantes fazerem alegações escritas. Somente após isso o Estado brasileiro terá oportunidade de se manifestar, no autos do processo", afirma o órgão.

Como as ações não foram tomadas, o caso foi enviado à Corte, explica o advogado Carlos Nicodemos, que representa as "Mães de Acari".

Após audiências com representantes do governo e parentes das vítimas, a CIDH reconheceu que houve violação de direitos humanos e elaborou uma série de recomendações ao Estado brasileiro, que incluíam a indenização dos familiares dos desaparecidos.

