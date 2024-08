Casal que tinha 3 filhos e grupo de médicos estão entre os mortos em acidente de avião

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A companhia VoePass divulgou a lista de vítimas na queda de um avião em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo no início da tarde desta sexta-feira (9).

A aeronave seguia de Cascael (PR) para para Guarulhos (Grande São Paulo), quando caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo. A Voepass indicou que o voo 2283 tinha 57 passageiros e quatro tripulantes a bordo.

No voo estava um grupo de médicos que ia para um congresso em São Paulo.

Veja a seguir quem são alguma das vítimas do acidente:

JOSÉ FER (LEONEL FERREIRA)

Era médico radiologista e dono há 27 anos do Centro de Imagem Dr. Leonel Ferreira. Era membro do CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia) e professor assistente do curso de Medicina da Unioeste.

NÉLVIO JOSÉ HUBNER E GRACINA MARINA CASTELO DA SILVA

Nélvio era procurador do município de Toledo, no Paraná. Ele era casado há 25 anos com Gracinda, que era professora da UTFPR (Universidade Federal do Paraná). Eles deixam três filhos.

LIZ IBBA DOS SANTOS E RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

A menina de 3 anos acompanhava o pai Rafael Fernando dos Santos. Ela faria 4 anos em outubro. A criança é filha da jornalista Adriana Ibba, que integra o Grupo Catve de Comunicação, em Cascavel. A mãe de Liz não estava no voo.

MAURO BEDIN E ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA

O casal era de Guaíra, no Paraná. Mauro trabalhava na Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná).

REGICLAUDIO FREITAS E WLISSES DUTRA

Os dois eram sócios de uma empresa de venda de materiais de construção em Limoeiro do Norte, no Ceará. Eles estavam no Paraná para uma convenção do setor em que atuam.

ANTONIO DEOCLIDES ZINI JÚNIOR

Era diretor da Transportadora Pra Frente Brasil.

MARIA VALDETE BARTNKI E RENATO BARTNKI

O casal de Cascavel, no Paraná, costumava reunir a família aos finais de semana para fazer churrasco

MARIANA BELIM

Tornou-se médica do Hospital do Câncer Uopeccan, em Cascavel, em 2022. A instituição disse, em rede social, que a profissional era competente e tratava os pacientes com carinho

ARIANE RISSO

Desde 2023 era da equipe de residentes do Hospital do Câncer Uopeccan, em Cascavel. Segundo a instituição, a médica atendia os pacientes com dedicação e respeito

SARAH SELLA LANGER

Médica alergista e imunologista, trabalhou no ambulatório do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e concluiu estudos sobre angioedema hereditário, dermatite atópica e genética da dermatite atópica

EDILSON HABOLD

Professor da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), dava aulas para alunos de educação física no campus Marechal Cândido Rondon

DEONIR SECCO

Era professor do curso de engenharia agrícola do campus de Cascavel da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná).

RONALDO CAVALIERE

Era de Maceió (AL) e trabalhava como representante comercial

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

Era professora credenciada do programa de pós-graduação em Letras da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), no campus Cascavel

ANA CAROLINE REDIVO

Nutricionista, Redivo publicava conteúdo sobre saúde e alimentação em suas redes sociais. Ela também foi aluna de administração da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

JIALES CARPINA FODRA E DANIELA SHULZ

Engenheiro Agrônomo, formado na UEM (Universidade Estadual de Maringá), natural da cidade de Moreia Sales, no Paraná. Trabalhava como representante comercial de sementes. Estava com a esposa, Daniela Shulz, no avião. O casal tinha como destino final os Estados Unidos

Daniela era fisioculturista e empresária de uma empresa de moda fitness. Nas redes sociais ela mostrava sua rotina de treino para mais de 16 mil seguidores. Antes de embarcar, ela gravou um vídeo em que disse "que Deus abençoe nosso dia e que Deus abençoe nosso final de semana".

ADRIANO DALUCA BUENO

Era professor da rede estadual paranaense e dava aula no colégio estadual Dario Vellozo, na cidade de Toledo. Ele completaria 48 anos no próximo domingo (11).