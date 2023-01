Casal morre ao tentar salvar filho de 13 anos de afogamento na PB

A família era natural de Campina Grande, a 140 quilômetros do local do acidente.

À reportagem, o Corpo de Bombeiros confirmou que chegou a ser acionado para socorrer as vítimas. Segundo a corporação, as duas vítimas foram retiradas da água e chegaram a receber massagem cardíaca, mas tiveram a morte constatada ainda na praia.

