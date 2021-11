Casal morre ao ser baleado dentro de carro de luxo na zona leste de SP

Segundo boletim de ocorrência, a mulher estava lúcida ao ser socorrida, já que chegou a conversar durante seu atendimento. De acordo com ela, conforme o documento policial, o casal trafegava por volta das 17h pela avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista, quando começou a ser perseguidos por uma moto com dois homens.

