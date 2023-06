Casal é encontrado morto em quarto de pousada em MG

O UOL tentou contato com a pousada. Caso tenha um posicionamento do estabelecimento, esta nota será atualizada.

A pousada não teria alvará do Corpo de Bombeiros, de acordo com relato do proprietário aos policiais que atenderam à ocorrência.

Ao acessar o quarto com uma chave reserva, encontrou os dois caídos no chão, e acionou uma equipe médica que constatou a morte. A PM foi acionada em seguida e solicitou perícia. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Pouso Alegre (MG).

Em relato à Polícia Militar, o dono da pousada disse que estranhou o fato de a bomba d'água do banheiro do quarto ter ficado ligada por muitas horas. Ele, então, bateu à porta, mas não foi atendido, e passou a ligar para o telefone dos dois, também sem sucesso.

