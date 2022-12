Casal desaparece após ser arrastado em cachoeira na zona sul de São Paulo

- Há o risco de detritos, como troncos, galhos, etc., serem arrastados naturalmente pela correnteza do rio e arremessados nas quedas d’água.

Visitar cachoeiras em período chuvoso é uma atividade de risco, segundo especialistas e viajantes. Como mostrou reportagem da Folha de S.Paulo em janeiro, as consequências das nuvens carregadas no céu podem impactar até mesmo quando a chuva não cai diretamente no local a ser visitado.

Os bombeiros planejam retomar as buscas no local nesta terça-feira (6), às 8 horas, se o tempo melhorar.

