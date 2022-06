Casal de idosos é morto a facadas em condomínio no Jardim Botânico, no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal de idosos foi encontrado morto na madrugada deste sábado (25), em um apartamento no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. Os corpos de Geraldo Pereira Coelho, 73, e Osélia da Silva Coelho, 72, estavam no sofá-cama.

O suspeito do crime é o oficial da Marinha Cristiano da Silva Lacerda, 40. Ele foi preso após ser encontrado dentro da cama-baú do quarto do ex-namorado e filho das vítimas, o professor de inglês Felipe da Silva Coelho. O suspeito estava ferido e inconsciente.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro informou que de acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital, o autor foi detido por policiais militares e autuado em flagrante pela morte do casal.

O oficial da Marinha está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e segue com escolta policial.

Segundo o site do jornal O Globo, Felipe e Cristiano se conheceram há cerca de anos. O professor morava em Fortaleza (CE). Por causa do relacionamento, ele se mudou para o Rio. Em abril deste ano, os dois brigaram e Cristiano teria agredido o companheiro.

Felipe resolveu acabar com o relacionamento e continuou morando com Cristiano até encontrar um apartamento. No dia 17, Geraldo e Osélia vieram para o Rio para visitar o filho e ficaram hospedados com o casal. Voltariam para Fortaleza no início da próxima semana.

Na noite de sexta-feira, o professor de inglês saiu sozinho enquanto os pais dele e Cristiano ficaram em casa.

O oficial da Marinha mandou uma mensagem para Felipe dizendo que a mãe dele estava passando mal. Ele voltou imediatamente. Quando chegou encontrou os pais mortos. Gritou e pediu ajuda para os vizinhos. Bombeiros e policiais militares foram para o local.