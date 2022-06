Casal de idosos é assassinado a facadas na zona sul do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O casal Geraldo Pereira Coelho, 73, e Oselia da Silva Coelho, 72, foi assassinado a facadas em casa na madrugada deste sábado (25), em um condomínio no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. O suspeito do crime é o oficial da Marinha Cristiano Lacerda, 40, ex-namorado do filho do casal.

As vítimas foram encontradas mortas pela Polícia Militar e pelos bombeiros. Lacerda também estava no local do crime e foi achado inconsciente em uma cama. Sob custódia da polícia, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e permanecia internado na tarde deste sábado.

De acordo com a Delegacia de Homicídios, que investiga o caso, o crime foi motivado por ciúmes do ex-namorado, o professor de inglês Felipe da Silva Coelho. Lacerda e Felipe Coelho estavam separados, mas moravam no mesmo apartamento.

Na noite de sexta (24), Felipe Coelho havia saído para uma festa e deixado os pais na companhia do ex-namorado. Em depoimento à polícia, o filho disse que o casal estava visitando a cidade e planejava voltar ao Recife na terça-feira (28), onde morava.

A Polícia Militar informou que encontrou uma faca com marcas de sangue e uma garrafa de bebida alcoólica no apartamento. Também foram achadas pela polícia seringas, caixas de remédios e receitas de remédios com o nome do suspeito.