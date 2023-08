Casal de guardas-civis é encontrado morto em rua de Mogi das Cruzes (SP)

Santos era da GCM de São Paulo. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e a Guarda Civil Metropolitana lamentaram e prestaram suas condolências aos familiares. Também afirmaram que a apuração do crime segue com o acompanhamento da Corregedoria Geral da GCM.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na rua José Carlos Santos, por volta das 23h. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os corpos dos dois foram encontrados na via com marcas de tiros.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.