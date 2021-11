Carta entregue na COP26 a líderes mundiais tem propostas de três brasileiros

Os três brasileiros escolhidos foram a costureira Izildete Maria de Sousa Botelho, 67, de Uberlândia (MG), a cozinheira Joseane Souza, 60, do Recife (PE), e Wanderson Alves Pires, 25, autônomo, morador da ocupação Estrela Dalva em Goiânia (GO).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma costureira, uma cozinheira e um trabalhador autônomo brasileiros estão entre os signatários de uma carta entregue aos principais líderes mundiais que participam da COP26 (Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas), que acontece nesta semana em Glasgow, com sugestões para combater a crise ambiental. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não participou da reunião de líderes internacionais no evento.

