Carros colidem de frente e motoristas trocam socos e pontapés em GO

Segundo o relato da ocorrência, a esposa do motorista do Citroën contou aos policiais que o marido havia chegado em casa em um "estado perturbado" e sob influência de álcool. Ela diz que brigou com o marido.

Uma passageira do Fiat ficou ferida e teve que ser encaminhada pelo Samu a um hospital da região. Seu quadro é estável. Ela seria namorada do motorista, apurou a PM (Polícia Militar).

O caso ocorreu no domingo (15). Nas imagens, é possível ver o momento em que dois automóveis, um Citröen C3 Aircross GLXM, e um Fiat Palio ELX, se envolvem em uma colisão frontal. O primeiro veículo, que aparentemente desce a avenida na contramão, bate de frente com o Fiat, cujo motorista parece tentar desviar para a pista oposta.

