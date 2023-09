Carro desgovernado invade posto de combustíveis e deixa três mortos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro descontrolado invadiu posto de combustíveis na avenida Washington Luís, na zona sul de São Paulo, deixando três mortos e três feridos na madrugada deste domingo (3). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo trafegava em alta velocidade e atingiu duas bombas de gasolina.

Segundo a corporação, três vítimas morreram no local do acidente. Duas pessoas feridas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo, uma delas inconsciente e intubada.

Outro ferido foi socorrido pelo Samu até o Hospital Pedreira, também na zona sul. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Imagens de uma câmera de segurança do posto mostram que o acidente aconteceu às 4h16. O veículo desgovernado capotou antes de bater contra as bombas de combustível, momento em que passageiros foram arremessados para fora do carro.

A ocorrência está sendo registrada no 11º DP (Santo Amaro). As causas do acidente, ainda desconhecidas, serão investigadas pela Polícia Civil.