Carro com turistas cai de altura de 25 metros dentro de cachoeira em Ilhabela (SP)

Ainda segundo os bombeiros, as vítimas foram resgatadas com apoio da polícia e do Samu. Todas as vítimas foram levadas para um pronto-socorro da cidade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro caiu de uma altura de 25 metros dentro de uma cachoeira em Ilhabela, no litoral paulista, na manhã deste domingo (19). Quatro pessoas estavam no veículo e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

