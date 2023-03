Carro capota, pega fogo e quase atinge clientes em calçada de bar no RJ

Uma passageira do carro que capotou sofreu escoriações e foi encaminhada ao Pronto-socorro por uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Imagens de uma câmera de segurança registraram toda a cena. No vídeo, é possível ver o momento em que o carro quase atinge os clientes do bar, que saem correndo.

O acidente ocorreu por volta das 2 horas de domingo, no bairro Nova Aliança. O automóvel capotou em frente ao Depósito de Bebidas do Baiano.

