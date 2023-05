Carro cai em cratera alagada em rua de João Pessoa (PB)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um carro caiu em uma cratera em João Pessoa, na Paraíba, na manhã desta segunda-feira (8).

A motorista do veículo não viu o buraco na Avenida Campos Sales, já que a pista estava alagada no momento do acidente.

A cratera foi aberta pelo vazamento de água potável que se iniciou durante a madrugada, segundo a TV Cabo Branco.

Moradores vizinhos tentaram alertar a jovem sobre o buraco, como mostram imagens de câmeras de segurança próximas ao local.

A motorista ficou abalada após o acidente, mas não sofreu ferimentos.

A reportagem questionou a CAGEPA (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba), que disse ter equipes no local fazendo reparos que devem ser finalizados ainda hoje. Além disso, afirmou que, no momento do acidente, funcionários "já estavam lá iniciando a sinalização e orientando o desvio do tráfego".