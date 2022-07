Carro atinge ponto de ônibus em viaduto no DF; vítima é arremessada e morre

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um carro atingiu um ponto de ônibus na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília (DF), atropelando pelo menos cinco pessoas, na manhã nesta quarta-feira (6). Uma das vítimas foi arremessada do viaduto em que fica a parada, caindo na avenida Eixo Monumental. Ela morreu ainda no local.

As informações foram confirmadas ao UOL pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que informou que sete pessoas se envolveram no acidente, incluindo ocupantes do veículo de passeio.

Acompanhando a ocorrência ao vivo, o canal Globo News detalhou que o motorista teria perdido o controle do veículo após uma crise convulsiva, segundo relato feito pela mulher do condutor, que o acompanhava. Ele não teve ferimentos graves e passou por teste do bafômetro, que não apontou presença de álcool no organismo.

Imagens feitas por testemunhas mostram que o carro ficou com a parte da frente destruída, após quebrar completamente a estrutura de vidro do ponto de ônibus. Os feridos no acidente são uma mulher, que foi levada ao Hospital de Base de Brasília com fraturas na perna; uma criança de colo, filha dela, que foi resgatada também com fraturas nos membros inferiores, além de dois homens, que tiveram ferimentos mais leves.