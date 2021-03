Carreta com oxigênio tomba na serra de Petrópolis, no Rio, e forma névoa branca na pista

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma carreta com oxigênio tombou na Serra de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na manhã desta segunda-feira (22), no sentido Juiz de Fora (MG), a partir da altura do km 96. Por causa do acidente, a subida da serra ficou totalmente interditada.

Com o acidente, o gás oxigênio armazenado na carga acabou vazando e se espalhou pela pista, formando uma espécie de névoa branca.

De acordo com a concessionária Concer, que administra a BR-040, a praça de pedágio no sentido Juiz de Fora também está interditada, com 1 km de retenção. A pista no sentido Rio de Janeiro opera normalmente.

O acidente foi registrado às 9h35. Segundo a Concer, a carreta saiu do Rio de Janeiro com destino a Brasília. Dois ocupantes do caminhão tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

"A recomendação de segurança é para aguardar o término do vazamento de todo oxigênio para então adotar as providências de liberação parcial do trecho.", diz nota da Concer. Agentes da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros estão no local.