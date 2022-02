Carnaval sem bloco de rua é balde de água fria, diz loja de fantasias

As vendas para a data respondem por aproximadamente metade do faturamento anual da empresa, que tem quatro lojas.

"Vendemos muito no atacado, mas os lojistas cancelaram as compras. Agora estamos aguardando o consumidor final, que normalmente vem na última hora", diz.

O movimento neste ano chegou a crescer cerca de 10% na comparação com 2021, mas ainda é 80% inferior ao registrado em 2020, no último Carnaval sem pandemia, afirma o empresário Pierre Sfeir, dono da loja.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A suspensão dos blocos de Carnaval pelo segundo ano consecutivo por causa do avanço da ômicron foi um balde de água fria para a rede Festas e Fantasias, uma das lojas mais tradicionais do ramo na região central de São Paulo.

