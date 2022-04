Carnaval de SP começa com pancadas de chuva no sambódromo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro dia de desfiles das escolas de samba do grupo especial do Carnaval de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, deverá ser chuvoso. Pelo menos é o que diz a previsão do tempo para a noite de sexta-feira (22).

Segundo o Climatempo, o dia começará com sol, porém terá um aumento da nebulosidade durante a tarde e, à noite, devem ocorrer pancadas de chuva, panorama que deve se manter até a manhã de sábado (23).

Nesse segundo dia de desfiles, porém, o tempo melhora à tarde e a expectativa é que haja algumas nuvens à noite, mas com pouca chance de precipitação.

Para quem vai ao sambódromo, ou pretende sair em algum bloco pelas ruas da cidade, o clima estará agradável, apesar da chuva. A previsão é que a temperatura varie de 15°C a 29°C na sexta e de 17°C a 29°C no sábado, com mais frio durante a noite.

Na quinta-feira (21), quando ocorre o desfile do grupo de acesso, o tempo estará estável, com sol durante o dia e poucas nuvens à noite, com temperatura variando de 14°C a 26°C.

E no domingo (24), o Climatempo prevê sol durante o dia e volta das pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperatura de 20°C a 28°C.

LITORAL

O folião que preferir descer a serra para curtir a praia na Baixada Santista enfrentará um clima semelhante ao da capital, com frio durante as noites e manhãs e aumento da temperatura à tarde, variando de 14°C a 26°C na quinta, de 15°C a 29°C na sexta, de 17°C a 29°C no sábado e de 20°C a 28°C no domingo.

Há previsão de pancadas de chuva para a noite de sexta e para a manhã de sábado e, também, para a tarde de domingo.

No litoral norte, a previsão é semelhante, tanto na temperatura quanto na chuva na noite de sexta-feira.

INTERIOR

Ao contrário da capital e do litoral, o interior paulista deve ter tempo firme, com sol durante todo o dia e sem previsão de chuva. Em Ribeirão Preto (a 315 km da capital) e Araçatuba (a 521 km de SP), por exemplo, todos os dias a temperatura vai superar os 30° C, com máxima de 34° C no sábado e mínima de 16° C na madrugada de domingo.

Em Franca (a 404 km da capital), a temperatura vai variar de 15°C, nas manhãs de quinta e domingo, a 30°C, no sábado.

E na região de Campinas, o tempo ainda estará firme, sem chuva, com mínima de 15°C na quinta e máxima de 31°C na sexta e no sábado.

RIO DE JANEIRO

Quem for assistir aos desfiles das escolas no Sambódromo do Rio de Janeiro, a expectativa é que encontre tempo aberto. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva em nenhum dia desta semana. A temperatura deve variar de 17°C a 29°C na quinta, de 17°C a 32°C na sexta, de 19°C a 33°C no sábado e de 25°C a 31°C no domingo.