Carioca que desapareceu praticando kitesurf é encontrado morto em Portugal

Em uma publicação no Instagram, Prince se manifestou sobre o episódio. "Fui alvo de uma agressão física covarde que, infelizmente, está enraizada no preconceito de localismo, um problema prejudicial que afeta gravemente surfistas em todo o mundo", escreveu.

Seguindo algumas das ondas mais famosas do mundo, Leno Prince viveu por duas temporadas no Havaí e uma na Indonésia.

As equipes contaram com cerca de 20 agentes dos Bombeiros Voluntários de Oeiras e da Polícia Marítima, além de um helicóptero da Força Aérea e dois barcos salva-vidas.

As autoridades portuguesas receberam o alerta sobre o desaparecimento do surfista por volta das 20h e começaram imediatamente as buscas, que foram interrompidas por volta da 1h. Os trabalhos foram retomados na manhã do dia seguinte, quando o corpo do brasileiro foi encontrado.

O corpo do brasileiro, que vivia em Portugal com a família, foi localizado a cerca de 15 quilômetros de distância da área onde ele se exercitava, a praia da Torre, em Oeiras.

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Após desaparecer enquanto praticava kitesurf na noite de sábado (2), o surfista carioca Leno Prince, 42, foi encontrado sem vida na manhã do último domingo (3) na praia do Guincho, em Cascais, na região metropolitana de Lisboa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.