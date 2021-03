Carga de respiradores avaliada em mais de meio milhão é recuperada na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma carga de nove respiradores hospitalares avaliada em R$ 537 mil foi recuperada pela Polícia Militar na manhã deste domingo (14) em Ferraz de Vasconcelos (Grande SP).

Segundo a PM, uma denúncia anônima sobre indivíduos manuseando uma carga roubada em uma zona rural da cidade levou os policiais até o local.

De acordo com a Polícia Militar, já era de conhecimento das autoridades que uma carga de respiradores havia sido roubada na semana passada em um trecho da rodovia Fernão Dias, altura da cidade de Mairiporã (Grande SP).

No local indicado pela denúncia, a polícia encontrou dois suspeitos, que conseguiram fugir por meio de uma mata. Ninguém foi preso até o momento.

Segundo a PM, os nove respiradores hospitalares são novos e foram recuperados intactos. Disse ainda que eles pertencem ao Hospital Santa Virgínia, que fica no Belém (região central). O caso está sendo apresentado no Distrito Policial Central da cidade.

O crime acontece na pior semana da pandemia no estado de São Paulo, gestão João Doria (PSDB), que contabilizou neste sábado (13) 2.548 mortes por Covid-19 desde o último domingo (7), média de 364 casos por dia. De acordo com o governo paulista, somente nas últimas 24 horas morreram 434 pessoas. O recorde de vítimas fatais é de sexta-feira (12), com 521 óbitos.

A 10ª semana epidemiológica de 2021 também foi marcada pelo aumento de casos, com 87.443 novas infecções. Com isso, o estado de São Paulo acumula 2.195.130 casos e 63.965 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. A partir desta segunda-feira (15), todas as cidades paulistas decretarão toque de recolher, das 20h às 5h.