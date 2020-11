Carga de amendoim esconde 70 tijolos de cocaína em Itu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil encontrou setenta tijolos de cocaína escondidos em meio a uma carga de amendoim na madrugada deste sábado (7), na avenida Francisco Ernesto Fávero, em Itu (101 km de SP). Um homem de 44 anos foi preso em flagrante.

A ação foi deflagrada por agentes da 1ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico).

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os policiais estavam em diligências para combater o tráfico de drogas quando se depararam com um caminhão com placas de Paranaguá (PR) e resolveram abordá-lo para vistoria.

Após buscas na carga de amendoim, foram encontrados os tijolos de cocaína, que totalizaram 76,2 quilos da droga. As substâncias e o celular do motorista foram apreendidos para perícia.

Os policiais ainda identificaram um galpão onde a droga teria sido escondida no interior da carga.

As investigações prosseguem para identificação e prisão de outros possíveis envolvidos na prática criminosa.