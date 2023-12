Cardiologista Roberto Kalil, médico de Lula, é vítima de roubo no centro de SP

Kali, que é diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, foi abordado na garagem de seu consultório particular, no bairro da Bela Vista, por volta das 9h30.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cardiologista Roberto Kalil, médico do presidente Lula (PT), foi vítima de um assalto à mão armada na manhã desta terça-feira (12), no centro de São Paulo.

