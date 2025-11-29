   Compartilhe este texto
Caravana leva Casa do Papai Noel e fotos gratuitas a favelas do Rio

Por Folha de São Paulo

29/11/2025
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um trailer decorado com guirlandas e luzes percorre favelas do Rio transformado em estúdio fotográfico, onde moradores podem posar com o Papai Noel e levar para casa a imagem impressa na hora, sem pagar nada. A estrutura itinerante é o centro do Natal Encantado, projeto que leva experiências natalinas gratuitas a diferentes comunidades da cidade.

A edição deste ano começou a circular em 19 de novembro e já passou por Santo Amaro, Bairro Carioca, Morro do Urubu, Morro do Juramento, Engenho da Rainha, Tuiuti, Caju, Barreira do Vasco, Mandela, Kelson's, Mangueira e Vidigal.

Nesta terça-feira (2), a caravana chega ao Morro da Providência, no centro do Rio. A agenda segue até 23 de dezembro.

No interior do trailer, a chamada Casa do Papai Noel recria o cenário tradicional das fotos natalinas de shopping e centros comerciais, com iluminação e fundo temático.

Ao lado do bom velhinho, crianças, jovens e adultos se ajeitam para registrar o encontro e sair dali com a foto impressa na hora, sem gastar nada.

Em cada parada, a montagem no meio das ruas chama a atenção de moradores, que interrompem a rotina e entram no estúdio para garantir o registro natalino. No ano passado, 12 mil imagens foram distribuídas.

"O Papai Noel é uma das figuras que mais ocupa a memória afetiva das pessoas, especialmente das crianças. Queremos alimentar esse encanto e eternizar com uma fotografia gratuita, algo que normalmente só se encontra em shopping centers e raramente com preço acessível", afirma um dos idealizadores do projeto, Raull Santiago.

Organizado pelo Brecha Hub em parceria com o Instituto Pro Bono Brasil e com patrocínio da concessionária Águas do Rio, o Natal Encantado ampliou o alcance em relação ao ano passado, quando visitou 25 comunidades.

