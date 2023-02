Capotamento deixa quatro mortos na avenida Guarapiranga, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O capotamento de um carro na manhã deste domingo (12) deixou quatro mortos e três feridos na avenida Guarapiranga, na altura do número 1.791, no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, duas mulheres e um adolescente morreram -há ainda uma vítima sem identificação.

Ainda não foi possível esclarecer as causas do acidente, ocorrido por volta das 7h, e se todos as vítimas seriam ocupantes do veículo que capotou.

Nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para atender a ocorrência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens foram socorridos com escoriações e traumatismo cranioencefálico e foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo -um deles foi a óbito no hospital, segundo a PM.

Uma mulher foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital do M'Boi Mirim e outra vítima sem documentos foi transportada pelo Samu.

Por causa do acidente, a CET implantou uma faixa reversível na avenida Guarapiranga, entre a rua Amaro Velho e a estrada do M'Boi Mirim, para o tráfego de veículos.

O caso será investigado pelo 92º DP (Parque Santo Antônio).