   Compartilhe este texto

Capotamento deixa duas pessoas em estado grave na Rodovia dos Bandeirantes

Por Folha de São Paulo

30/08/2025 18h30 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo cinco pessoas da mesma família deixou duas vítimas em estado grave na deste sábado (30) na Rodovia dos Bandeirantes, em um trecho na cidade de Campinas, interior de São Paulo.

Carro da família capotou após uma batida lateral com outro veículo. As duas vítimas em estado grave foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas da Unicamp, segundo a AutoBAn, que administra a rodovia.

Duas pessoas com ferimentos moderados foram levadas para a Santa Casa de Valinhos e ao Hospital das Clínicas de São Paulo. Uma vítima com ferimentos leves recebe atendimento no local, de acordo com a nota enviada pela concessionária às 16h39.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros e dois helicópteros Águia da Polícia Militar atenderam a ocorrência. Equipes do Samu também foram ao local.

Acidente causou interdição da faixa três até às 15h25. O acostamento segue bloqueado. Houve congestionamento entre os kms 85 e 83, no sentido capital.

Bastidores da Política - O poder político e seus crimes Bastidores da Política
O poder político e seus crimes

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


30/08/2025

Governo do Ceará decide ir à Justiça por terrenos em Vila de Jericoacoara

30/08/2025

'Altas Horas' deste sábado (30) traz Maisa, Juliana Paes e Gianecchini entre os convidados

30/08/2025

Marcada por latrocínio, rua Joaquim Antunes, em Pinheiros, tem novo assalto

30/08/2025

Rodeios buscam novos ídolos nas arenas do país

30/08/2025

Metrô e trens seguem sem funcionar até a 1h aos sábados e alteram a vida noturna em SP

30/08/2025

'Vacina' contra desinformação funciona em teste sobre eleições

30/08/2025

Sol volta e temperatura pode chegar a 23°C no sábado e 25°C no domingo em SP

30/08/2025

Áreas de periferia repetem padrão de décadas e concentram homicídios em São Paulo

30/08/2025

Caneta é capaz de detectar se tumor é maligno em poucos segundos durante cirurgia

30/08/2025

Verissimo: Velhinha de Taubaté 'morreu' por conta do Mensalão em 2005; relembre

30/08/2025

'Família Brasil', um clássico de Luis Fernando Verissimo, teve fim lamentado por cartunistas

30/08/2025

Como evitar contato do seu filho com conteúdos inapropriados dentro de casa

30/08/2025

De anfetaminas a análogos de GLP-1, remédios para emagrecer evoluíram com menos efeitos colaterais

29/08/2025

Policial civil e ouvidor discutem em porta de bar no centro de SP e caso vai parar na corregedoria

29/08/2025

Homens pagam até R$ 11 mil para conhecer 'sugar babies' em festa particular

29/08/2025

Após vídeo de Felca, Bel para Meninas e outros canais do YouTube são removidos

29/08/2025

Crise de hospedagem para COP30 domina bastidores da semana de clima do Rio de Janeiro

29/08/2025

Paciente entra em coma após receber ácido durante hemodiálise em clínica do RJ

29/08/2025

Ex-professor do Rio Branco é condenado em 2ª instância por abuso sexual

29/08/2025

Bel para Meninas: fãs relatam que protesto 'flopou'

29/08/2025

Governo anuncia convênio com três hospitais privados e filantrópicos no Nordeste e Sudeste

Foto: Divulgação

29/08/2025

Festival de Ciranda de Manacapuru terá ações de beleza e empreendedorismo

29/08/2025

Vacina contra herpes-zóster pode reduzir risco de infarto e AVC, diz estudo

29/08/2025

Cidade de São Paulo tem alta de 16% nos homicídios até julho; roubos caem

29/08/2025

Pacto Contra a Fome apresenta ao Congresso agenda de combate à insegurança alimentar

29/08/2025

Polícia indicia empresário suspeito de matar gari em BH, e pena pode chegar a 35 anos

29/08/2025

Maioria dos PMs selecionados para escolas cívico-militares de SP é praça

29/08/2025

Governo quer aproveitar megaoperação contra PCC para avançar com PEC da Segurança no Congresso

29/08/2025

Atlética da medicina da USP instala cartaz mostrando indígena sofrendo violência


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!