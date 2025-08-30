Capotamento deixa duas pessoas em estado grave na Rodovia dos Bandeirantes





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo cinco pessoas da mesma família deixou duas vítimas em estado grave na deste sábado (30) na Rodovia dos Bandeirantes, em um trecho na cidade de Campinas, interior de São Paulo.

Carro da família capotou após uma batida lateral com outro veículo. As duas vítimas em estado grave foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas da Unicamp, segundo a AutoBAn, que administra a rodovia.

Duas pessoas com ferimentos moderados foram levadas para a Santa Casa de Valinhos e ao Hospital das Clínicas de São Paulo. Uma vítima com ferimentos leves recebe atendimento no local, de acordo com a nota enviada pela concessionária às 16h39.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros e dois helicópteros Águia da Polícia Militar atenderam a ocorrência. Equipes do Samu também foram ao local.

Acidente causou interdição da faixa três até às 15h25. O acostamento segue bloqueado. Houve congestionamento entre os kms 85 e 83, no sentido capital.