Capital paulista vai abrir inscrição para xepa de segunda dose de vacina contra Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo vai abrir inscrição na próxima segunda-feira (16) para as pessoas que quiserem adiantar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), quem tomou primeira dose das vacinas Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca poderá se inscrever nas 468 UBSs do município para antecipar a aplicação da segunda.

"É preciso ter tomado a primeira dose há mais de 60 dias [Pfizer ou AstraZeneca). No caso da Coronavac, o intervalo mínimo é de 15 dias", diz a nota da prefeitura.

Pelo calendário atual, a dose de reforço da Pfizer e da AstraZeneca é dada em 12 semanas. Para a Coronavac, o período entre uma dose e outra é de 28 dias.

Segundo a administração municipal, essa antecipação será possível por causa da conclusão da aplicação da primeira dose nos adultos acima de 18 anos, que deverá ser feita neste final de semana, com a virada da vacina.

No sábado, poderão se vacinar, das 7h às 19h, as pessoas de 20 e 21 anos. Das 19h em diante, até as 17h de domingo, também poderá ser imunizado o público de 18 e 19 anos. São esperadas 600 mil pessoas nos dois dias.

"A aplicação de doses remanescentes está sujeita à disponibilidade ao final do dia em cada UBS. Cada unidade de saúde deverá organizar uma lista de espera com os usuários de sua área de abrangência, que atendam aos critérios de intervalo entre as doses, com telefones para convocação do público interessado. Pode ser se inscrever quem mora, estuda ou trabalha na região da unidade. É necessário apresentar comprovante de residência no município. As inscrições podem ser realizadas durante o horário de funcionamento das UBSs e o chamamento é realizado por ordem de inscrição", diz a prefeitura.

Veja onde se vacinar no final de semana:

Sábado (14)

Público-alvo: 20 e 21 anos

Postos de vacinação:

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas: das 7h às 19h

- UBSs: das 7h às 19h

- Farmácias: das 8h às 17h

Domingo (15)

Público-alvo: 18 a 21 anos;

Postos de vacinação:

- AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 17h

- UBSs: das 7h às 17h

- Farmácias: das 8h às 17h

- Duas farmácias parceiras e duas tendas na avenida Paulista: das 8h às 16h (Drogaria São Paulo nos números 2.371 e 266 e tendas em frente ao Parque Prefeito Mário Covas, 1.853)

Potos que vão funcionar sábado e domingo, das 8h às 17h:

- TCM

Av. Ascendino Reis, 1130, portão D

- Parque Villa-Lobos

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, Portão 3

- Hospital Dom Alvarenga

Av. Nazaré, 1.361, Ipiranga

- Subprefeitura de M'Boi Mirim

Av. Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima

- Shopping Campo Limpo

Estr. do Campo Limpo, 459, Vila Prel

- Clube Hebraica

Rua Ibiapinópolis, 781, Pinheiros

- Allianz Parque

Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca (funcionará no sábado, até as 17h. No domingo não abre)

Postos que vão funcionar das 19h de sábado até as 7h de domingo:

- Clube Paineiras do Morumbi

Av. Dr. Alberto Penteado, 605

- Shopping Interlagos

Av. Interlagos, 2.255, estacionamento subsolo, portão 5

- Shopping Jardim Sul

Rua Nelson Gama de Oliveira, s/nº, em frente ao nº 439

- Club Athletico Paulistano

Rua Honduras, 1.400

- Novartis

Av. Professor Vicente Rao, 90

- Anhembi

Rua Olavo Fontoura, portão 38

- Memorial da América Latina

Rua Tagipuru, 500, referência: portão 2

- Shopping Anália Franco

Av. Regente Feijó, 1.739

- Igreja Boas Novas

Rua Marechal Mallet, 535)

- Cantareira Norte Shopping

Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001

- Neo Química Arena Corinthians (no domingo abre até as 12h)

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, portão E4

- Mega Vila Maria

Rua Gastão Madeira, 226

- Shopping Aricanduva

Av. Aricanduva, 5.555, estacionamento Auto Shopping. Acesso pelo portão P4

- Megaposto FMU Santo Amaro

Av. Santo Amaro, 1.239

- Megaposto Shopping Raposo Tavares

Rod. Raposo Tavares, km 14,5, Jardim Boa Vista

- Megaposto Catedral de São Miguel Arcanjo

Praça Aleixo Mafra, 11, São Miguel Paulista

Fonte: Prefeitura de São Paulo